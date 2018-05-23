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В Воронежской области впервые отметили «Праздник Сапога»
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В Воронежской области впервые отметили «Праздник Сапога» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В начале XIX века в слободе Бутурлиновской сапожным делом занималось около 6 тыс. человек. В Бутурлиновке впервые отметили «Праздник Сапога». Центральная площадь города превратилась в красочную ярмарку, где жителям и гостям показывали всё, что связано с обувью. В начале XIX века в слободе Бутурлиновской сапожным делом занималось около 6 тыс. человек. В год они вышивали 800 тыс. пар обуви. Мастера выполняли заказы для царской армии. Известно, что эта обувь одно время была даже изображена на гербе слободы. — Эти сапоги выполнены из кожи. Раньше делали даже на одну колодку, левая и правая нога абсолютно одинаковые, как надевали, так и снашивали. Подошва была кожаная и подбивалась деревянными гвоздиками, которые были выполнены из осины, — рассказала сотрудница Бутурлиновского краеведческого музея Нила Прядунова.
На праздничной выставке можно было увидеть и кожаные сапоги, изготовленные больше века назад, и современные туфли, выполненные местными мастерами на заказ. Гостям предлагали отведать выпечку в виде сапога, и научиться валять тапочки в домашних условиях. — Четыре слоя шерсти раскладываем с двух сторон, потом притираем мыльной водой. Притёрли, покатали в рулоне, после делаем вырез, одеваем на колодку и уже до нужного размера уваливаем на колодке, — пояснила жительница Бутурлиновки Нина Семенова.
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