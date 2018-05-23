В Воронежской области впервые отметили «Праздник Сапога»

В начале XIX века в слободе Бутурлиновской сапожным делом занималось около 6 тыс. человек. В Бутурлиновке впервые отметили «Праздник Сапога». Центральная площадь города превратилась в красочную ярмарку, где жителям и гостям показывали всё, что связано с обувью. В начале XIX века в слободе Бутурлиновской сапожным делом занималось около 6 тыс. человек. В год они вышивали 800 тыс. пар обуви. Мастера выполняли заказы для царской армии. Известно, что эта обувь одно время была даже изображена на гербе слободы. — Эти сапоги выполнены из кожи. Раньше делали даже на одну колодку, левая и правая нога абсолютно одинаковые, как надевали, так и снашивали. Подошва была кожаная и подбивалась деревянными гвоздиками, которые были выполнены из осины, — рассказала сотрудница Бутурлиновского краеведческого музея Нила Прядунова.