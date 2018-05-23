Жители Заволжья с ужасом ждут нападения на фонтан

Жители Завожья любуются фонтаном и боятся снова его лишиться, узнал KOSTROMA.TODAY.»Водомет» работает с 1 мая, и пока, к счастью, без проблем.

Между тем, в прошлом году на него покусились вандалы — причем не один раз. Неизвестные выливали в бассейн мыльный раствор. И фонтан ломался. Первый раз его пришлось ремонтировать в середине июля, второй — в начале августа.

Вандалы несколько раз покушались на заволжский фонтан.

В этом году вокруг фонтана уже три недели гуляют мамы с колясками и дети. Это место считается у жителей Заволжья одним из самых любимых площадок для отдыха.

Отдыхающие надеются, что фонтан больше никто не тронет, ведь без него сквер «Юбилейный» выглядит не очень менее привлекательно.

Напомним, Несколько лет фонтан находился в заброшенном состоянии. Он заработал только тогда, когда его перевели в муниципальную собственность и отремонтировали.