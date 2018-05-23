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В ямы водопроводных колонок провалилось двое детей
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В ямы водопроводных колонок провалилось двое детей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Юрьев-Польские известия. Честные новости» соцсети «Вконтакте»
Сразу два несчастных случая едва не произошли на водопроводных колонках города Юрьев-Польский. В субботу, 19 мая около 15.00 маленький ребенок провалился в дырку в настиле водопроводной колонки на улице Владимирская. Обе ноги ребенка провалились и лишь в последний момент паренек успел схватится руками за саму колонку и это спасло ему жизнь. Еще бы, ведь глубина ямы, залитой водой, превышает 5 метров.
Как отмечают местные жители, доски настила у колонки положили еще при Ельцине, они давно все прогнили и вокруг колонки зияют огромные дыры.
«Ну это вообще из ряда вон, что творится! Видать, нужен именно несчастный случай, что бы дело сдвинулось с мертвой точки! Когда у нас в городе хоть что-то наладится? Только и могут показуху устраивать для приезжих», — прокомментировала инцидент жительница Юрьев-Польского Наталья Павлова.
Похожий случай произошел через два дня, но уже в другом районе города — на водопроводной колонке возле дома №3 по улице Горького. 21 мая около 20-30 в яму колонки попала трехлетняя девочка, которая захотела попить. К счастью, дыра оказалась не такой уж и большой, ребенок застрял и ее спасли подбежавшие родители.
«Складывается впечатление, что ответственные лица ленятся и протирают в своих кабинетах штаны. И работать они, скорее всего, начнут только после трагического случая. Ждать, думаю, осталось недолго», — прокомментировал в соцсетях житель Юрьев-Польского Сергей Трубкин.
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