Появятся соленосы, плоские колокола и новый праздник. Рассказываем о новинках сезона в «Хохловке»

Все лето посетители музея «Хохловка» смогут не просто смотреть на его красоты, но принимать участие в игре-путешествии «Летние забавы», а также участвовать в фестивалях.

У входа в музей зрителей теперь будут встречать не гиды в строгих костюмах, а хохловчане в таких же костюмах, какие носили здесь местные жители двести лет назад. Девушки в сарафанах и парни в косоворотках отправятся с посетителями в игру-путешествие. Перед Преображенской церковью и усадьбой Светлакова будут проводить старинные игры и обряды.

— Одна из них неизвестна пермякам, — рассказала 59.ru автор проекта Катерина Шестакова. — «Малечины-калечины» — это забавное развлечение. Играющий должен ухитриться удержать как можно дольше палку вертикально на руке. Еще одна игра, в которую предложат сыграть хохловчане, — «Ткачиха» — соревнование девушек с полотенцами-рушниками. Кроме того, мы привезли в Хохловку уникальные плоские колокола. Это изобретение из прошлого, на них играли путешественники. Их делали плоскими для того, чтобы взять с собой в путь. Для гостей также будут проводить мастер-класс по изготовлению свечек из меда. Соленос, а это именно тот, кто носил когда-то на своих плечах соль, и у кого по легенде должны быть соленые уши, расскажет гостям о том, как добывали соль. В конце путешествия согласно стариной традиции гостей будут поить чаем и кормить блинчиками в горнице.

Многие из аниматоров, надевшие народные костюмы, — историки и студенты исторических факультетов. Поэтому они смогут ответить на самые сложные вопросы гостей.

Новшество введут уже в конце мая. Заказать такое путешествие можно, заранее позвонив в музей.

— 27 мая в «Хохловке» также пройдут традиционные Троицкие гулянья, — рассказал 59.ru директор музея-заповедника «Хохловка» Станислав Малыгин. — Приехать на праздник можно либо своим ходом, либо на рейсовом автобусе. К сожалению, они не часто ходят, и с расписанием лучше ознакомиться заранее. Начнется праздник в 12:00 и продлится часа три. Участвовать в празднике будут фольклорные коллективы «Роднички», «Тишина», и «Семейка». Начнется процессия у входной зоны, дальше будем двигаться по маршруту в сторону набережной. Остановимся у Преображенской церкви, где состоится обряд «Завивание березки». Его суть — в чествовании возрождающейся после зимы природы. Далее двигаемся к реке, где березу спустим на воду. Девушки, которые плели в этот день венки, также смогут опустить их на воду. Правда, с венками в этом году может не получиться. Троица в этом году ранняя, цветов в Хохловке мало. Но праздник состоится при любой погоде.

Посетителей заповедника ждут этим летом изменения в календаре. Привычного праздника Ивана Купалы в этом году не будет, зато во второй половине августа появится Семенов день. Сценарий пока находится в разработке. В сентябре пермяков и гостей города пригласят на фестиваль «Расписная суббота». Он посвящен уральской росписи.

Из традиционных фестивалей посетители смогут побывать на «Камwе», которая пройдет в последние выходные июля. В первые выходные августа пермяки, интересующиеся историей, станут свидетелями очередного фестиваля военной реконструкции «Большие маневры».

Как заверили представители музея, вся территория обработана от клещей, и волноваться гостям заповедника не о чем.

На этой неделе губернатор Пермского края поручил музею вместе с Минкультом рассмотреть возможность использования территории реки Хохловки для создания места активного отдыха пермяков и туристов, предложив обеспечить транспортное сообщение с музеем, отремонтировав подъезд к музею и участки дороги «Пермь — Ильинский». А также составить масштабную программу развития музея.

— Столько вопросов возникло, связанных с капитальным строительством, — прокомментировал 59.ru директор «Хохловки» грядущие планы. — К этой программе подключены разные ведомства. Когда все это запустится, мы не знаем. В первую очередь все зависит от профильных министерств и ведомств, здесь музей выступает как выгодоприобретатель, мы сами строить ничего не будем. Конечно, это вопрос времени, но раз Максим Геннадьевич обратил на это внимание, значит, все будет. Точные сроки пока назвать не могу.