Певица Жасмин: Я не привыкла себе врать

Заслуженная артистка России и Дагестана, 40-летняя актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер, обладательница девяти премий «Золотой граммофон» 17 премий «Песня года» сняла клип на песню «Любовь-отрава» и начала работу над своим десятым студийным альбомом и новым шоу.

— Жасмин, ваш тур «Другая я» по России, США, Италии, Испании, Литвы, Латвии, Эстонии продолжался четыре года. Когда и где поклонники смогут вас увидеть?

— Новое шоу мы представим в «Крокус Сити Холле» весной следующего года. Я не случайно выбрала именно «Крокус»: концерт в зале «Россия» у меня уже был, в Кремле тоже, осталось собрать «Крокус». Недавно мы с режиссером Аланом Бадоевым сняли клип на мой дуэт с Денисом Клявером на песню Михаила Гуцериева «Любовь-отрава». Это будет настоящий экшн! Два мафиозных клана, главарями которых являемся мы с Денисом, будут красиво бороться между собой. Съемки проходили в Испании, в заповеднике. Думаю, картинка получится невероятно красивой! На лето у меня запланированы выступления на крупных музыкальных фестивалях: «Жара», «Новая волна» и «Детская Новая волна», «Славянский базар» и др. Ну и, конечно, готовлю выпуск сольной песни.

— Когда мы услышим ваш новый хит?

— На самом деле у меня уже припасено несколько песен, все они сейчас дорабатываются, и я сама пока не знаю, какую из них выпустить первой, мне они нравятся все (смеется). Хочу сначала посмотреть, что в итоге получится с каждой из них. Но, думаю, уже в ближайшие недели я буду готова к выпуску новой песни.

— Говорят, что шоу-биз — место, где нужно толкать конкурентов локтями. А вы этого не делаете, как же вы в нем удерживаетесь?

— Далеко не все в шоу-бизнесе толкают друг друга локтями, напротив, у меня есть настоящие друзья среди артистов. Как удержаться? Оставаться собой, быть искренним с собой и с людьми, ради которых мы и работаем.

— По версии премии «Пара года BEST» вы с мужем Иланом — самая счастливая семья 2018 года, не даром же вы победили в номинации «Счастливы вместе». Поделитесь секретом семейного счастья.

— Мне кажется, секрет семейного счастье в умении разговаривать, сразу без недомолвок обсуждать все проблемы и моменты недопонимания. Мы с мужем дали друг другу слово, что всегда будем относиться друг к другу с уважением, что бы ни случилось, мы всегда поговорим и говорить будем до тех пор, пока не поймем друг друга. Илан — очень чуткий муж, например, во время беременностей мое настроение часто бывало изменчивым, но Илан всегда относится с пониманием, он мужественно выслушивал все мои капризы и всегда говорил, что любит.

— В вашей жизни были и сложные отношения в первом браке. Можете дать совет женщинам, которые не решаются расстаться с мужчиной, который их не ценит.

— Мы, женщины, обычно очень терпеливые, хоть и считаемся слабым полом. По молодости и неопытности я верила, что все еще может измениться, что все еще будет хорошо, что это просто временные кризисы, что все пройдет. Могу дать совет другим женщинам, оказавшимся в такой же ситуации: ничего не изменится, не лгите себе. Не стоит терпеть и думать, что все будет хорошо. Неконструктивные отношения лучше заканчивать по возможности раньше.

— Нельзя не вспомнить и о двулетнем Мироне. Заметен ли в нем вокальный талант?

— В нем пока скорее заметно чувство ритма! Для маленького ребенка, как мне кажется, он очень ритмично танцует. Хотя, у него есть игрушечный микрофон, и он часто с ним играет, так что как знать…

— У ваших детей есть странички в соцсетях, в них они упоминают, что их мама — Жасмин?

— Скажу вам больше: за двухлетнего Мирона, который еще не умеет писать, и Маргариту инста-профили веду я сама (улыбается). Мне нравится вести детские аккаунты, в них можно отпустить себя, вспомнить детство, пошутить, написать что-то детским языком, «оторваться», одним словом. Миша аккаунты не ведет.

— Сейчас существует много проектов, где участвуют звезды и их дети. Как вы к этому относитесь?

— Я воспринимаю такие проекты как постепенное приучение детей к самостоятельности, но в то же время без их собственного желания я бы не принуждала их ни в чем участвовать. У меня Маргарита, например, очень любит участвовать в показах мод, у нее за весну было три показа: коллекции Юдашкиных, коллекции «Стильняшка» и модный показ ЦУМа . Когда ее куда-то приглашают, я ей только озвучиваю идею, решение уже за ней, ну а я всегда поддержу и приду посмотреть.

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