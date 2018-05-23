Вадим Галыгин вернулся в детство 

В Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» при поддержке Департамента культуры города Москвы в девятый раз прошел традиционный концерт «Я верю» для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, оставшимся без попечения родителей.
Тема «Я верю в Детство» отлично показана в фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», которую организаторы взяли за основу.
— Мы делаем мероприятие, в рамках которого интегрируем детей, оставшихся без попечения родителей, в здоровую, счастливую среду, — сообщила организатор проекта Диана Тевосова, — мы объезжаем детские дома, ищем в них таланты. Так, например, сейчас на сцене три талантливых ребенка из детского дома.
Вместе с талантливыми ребятами на сцену вышли актёры театра на Таганке, заслуженные артисты Российской Федерации Александр Лырчиков, Иван Рыжиков, актер, телеведущий Михаил Башкатов, артист Прохор Шаляпин, солисты группы «Градусы», певец Пьер Нарцисс, актриса шоу «Уральские Пельмени» Ксения Корнеева, а также участники рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант».
— Первое, что видишь и ощущаешь, подходя сегодня к этому замечательному учреждению культуры, атмосферу тепла, добра и очень позитивной энергетики, — сказал Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, Депутат Московской городской Думы, народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов, — здесь дети разных возрастов, ветераны, пожилые люди, которые объединены каким-то единым порывом, пониманием того, что этот праздник для них. А особенно — для тех, кто приехал сюда из детских домов, кто занимается в очень многих творческих и спортивных секциях, но сегодня объединились в единое культурное пространство вместе со взрослыми талантливыми ребятами, уже состоявшимися в жизни. Сегодняшний праздник говорит о том, что наше общество живет по другим законам, многим за рубежом не понятным. Это — благородство, это — терпение, это уважение и любовь к окружающим.
На уютный и веселый праздник телеведущий, резидент Comedy Club Вадим Галыгин пришел с женой и младшим сыном.
— Я верю в детскую непосредственность, талант, неудержимую энергию. Но, прежде всего, я верю в то, что всеобщее единение и поддержка с геометрической прогрессией растут, когда рядом человек, который тоже верит, которому небезразлично. Только так можно создавать что-то достойное и излучающее свет.
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