Вадим Галыгин вернулся в детство

В Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» при поддержке Департамента культуры города Москвы в девятый раз прошел традиционный концерт «Я верю» для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, оставшимся без попечения родителей.

Тема «Я верю в Детство» отлично показана в фильме «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», которую организаторы взяли за основу.

— Мы делаем мероприятие, в рамках которого интегрируем детей, оставшихся без попечения родителей, в здоровую, счастливую среду, — сообщила организатор проекта Диана Тевосова, — мы объезжаем детские дома, ищем в них таланты. Так, например, сейчас на сцене три талантливых ребенка из детского дома.

— Первое, что видишь и ощущаешь, подходя сегодня к этому замечательному учреждению культуры, атмосферу тепла, добра и очень позитивной энергетики, — сказал Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы , Депутат Московской городской Думы, народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов , — здесь дети разных возрастов, ветераны, пожилые люди, которые объединены каким-то единым порывом, пониманием того, что этот праздник для них. А особенно — для тех, кто приехал сюда из детских домов, кто занимается в очень многих творческих и спортивных секциях, но сегодня объединились в единое культурное пространство вместе со взрослыми талантливыми ребятами, уже состоявшимися в жизни. Сегодняшний праздник говорит о том, что наше общество живет по другим законам, многим за рубежом не понятным. Это — благородство, это — терпение, это уважение и любовь к окружающим.

На уютный и веселый праздник телеведущий, резидент Comedy Club Вадим Галыгин пришел с женой и младшим сыном.

— Я верю в детскую непосредственность, талант, неудержимую энергию. Но, прежде всего, я верю в то, что всеобщее единение и поддержка с геометрической прогрессией растут, когда рядом человек, который тоже верит, которому небезразлично. Только так можно создавать что-то достойное и излучающее свет.

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