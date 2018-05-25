Волочкову обвинили в завышенных требованиях

В очередной раз Анастасия поделилась селфи с шикарными букетами белых и красных роз. Балерина похвасталась, что получила цветы от благодарных поклонников, а самый большой букет от губернатора Краснодарского края, Вениамина Ивановича Кондратьева . Волочкова добавила несколько слов похвалы в адрес этого политического деятеля, заметив, что он делает очень много на благо местных жителей.

Подписчиков Насти такие слова не растрогали. Многие удивились тому, как уставшая после насыщенного концерта балерина умудряется держать такие тяжелые букеты.

Другие же упрекнули Волочкову в неискренности и заподозрили, что требование к определенному виду цветов на шоу входит в райдер звезды: «Другим артистам дарят просто от души небольшие, порой скромные букеты, но их много и я думаю, что они счастливы! Гигантские букеты из белых роз могут себе позволить либо чиновники, либо удачливые бизнесмены. И, как не крути, это просто расценивается в каждом субъекте как условие Вашего приезда».