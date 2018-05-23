Остановившие время

Перед автором статьи стоит сложная, почти непосильная задача — всего на двух листах бумаги уместить всю самобытность горного селения, жители которого сумели остановить время, рассказать о том, почему Ягноб называют осколком живой истории таджиков, а местных жителей — хранителями древней цивилизации.

Хочется надеяться, что, прочтя этот материал, читатель если уж не решится приехать в этот удивительный сказочный край, то хотя бы откроет интернет и в строке поиска напишет «Ягноб». Чтобы приехать туда в следующем году.

Итак, Ягноб — край, где живут последние в мире носители языка древней Согдианы. Их дома расположены прямо на вершинах гор. На высоте от 2-х до 3-х тысяч метров. По утверждению историков, именно в этих краях укрывались когда-то жители Согдианы от нашествий иноземцев — войск Александра Македонского , орд Чингисхана. По преданию, в начале VIII века правитель Деваштич спас свой народ от арабских завоевателей, разделив согдийцев на три группы и отправив в труднодоступные области — Матчу, Фалгар и Ягноб. Спустя столетия ягнобцы сохранили традиции предков и древнейший язык — Ягнобский — на котором теперь говорят лишь в этом отдаленном горном уголке. К слову, учеными это признано в качестве редкого этнического явления в мире.

В начале 1970-х годов власти решили переселить горцев в низовья — жить в горах было опасно из-за угрозы землетрясений, а в то время на хлопковых плантациях в долинах требовались рабочие руки. В Ягноб прилетели вертолеты и забрали всех местных жителей. Это около 4 тысяч человек. Все селения опустели. Но из-за резкой смены климата, непосильного труда и химикатов, которыми удобряли посевы хлопчатника, ягнобцы начали болеть. В начале 1990-х многие вернулись — они просто не могли жить без природы и климата своей малой родины. Кто-то вселился в оставленный дом, кто-то начал строить новый.

И вот уже много столетий подряд ягнобцы свято хранят традиции предков. Живут так, как жили наследники древней цивилизации Согдианы. Мужчины пасут скот, сажают картошку, строят мельницы, в которых перемалывают пшеницу и делают муку. Женщины занимаются домашним хозяйством: вручную готовят масло, взбивая нехитрым деревянным приспособлением жирное молоко. Густую молочную массу развешивают в мешочках, и когда вода стекает, делают небольшие шарики. Процесс приготовления проходит на крыше дома. Когда эти кругляши подсыхают на раскаленном солнце, тогда их можно есть хоть круглый год и добавлять в национальные блюда.

Они живут в гармонии с природой. К слову, она здесь сказочная: чистые бурлящие реки, воду из которых можно смело пить, отвесные скалы, что захватывают дух, пьяняще сладкий воздух и целебные травы, растущие прямо под ногами. Интересной достопримечательностью Ягнобского ущелья являются так называемые «ископаемые леса», относящиеся к юрскому периоду, — окаменевшая древесина в виде огромных стволов и пней, веток, зарослей хвощей.

У ягнобцев есть школы, но еще нет детских садов, есть медицинские пункты, но еще не построены родильные дома и больницы. Здесь не проведены линии электропередачи, но свет есть всегда — местные жители у реки сами строят солнечные батареи и небольшие гидроэлектростанции, в каждой семье есть генератор. И на крышах домов причудливо смотрятся спутниковые антенны. Они счастливы в своей самобытности.

И, казалось бы, там, внизу, есть многое, без чего современный человек уже не мыслит жизни: кинотеатры, торговые центры, рестораны. Но ягнобцы не хотят жить нигде, кроме своих гор. Они и не думают уезжать отсюда и, так же как и их предки, строят дома — из камней и глины.

Чтобы прикоснуться к истории и своими глазами увидеть, что сегодня, в 21 веке, можно жить по законам предков, достаточно проехать всего 4 часа от Душанбе. С собой можно не брать много денег. Здесь рады каждому гостю. Дома ягнобцев всегда настежь. Если приедете весной, вас непременно угостят традиционным блюдом — олиба, состоящим из муки, масло, кефира и нескольких видов весенних трав; напоят домашним молоком и расскажут удивительную историю предков, которые уцелели от нашествий чужеземцев и кочевников, разрушавших долинные оазисы.