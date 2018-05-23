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У этого отца был тяжелый день. Но то, что он делает, когда возвращается домой, невероятно!
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У этого отца был тяжелый день. Но то, что он делает, когда возвращается домой, невероятно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Плотник, которого я нанял, чтобы помочь мне восстановить старый сельский дом, только что закончил свой первый тяжелый день на работе. Из-за спущенного колеса он потерял час работы, его электропила задымилась, а теперь еще его древний пикап отказался заводиться. В то время как я вел его домой, он шел абсолютно молча.
Когда мы пришли, он предложил мне войти, чтобы встретиться с его семьей. Когда мы подошли к парадной двери, он остановился возле маленького дерева, и коснулся кончиков ветвей обеими руками. Открывая дверь он удивительно преобразился. Его загорелое лицо засияло от улыбки, и он обнял свои двух маленьких детей и поцеловал жену.
Позже он провел меня к автомобилю. Мы прошли мимо дерева, и мое любопытство взяло верх надо мной. Я спросил его о том, что он сделал ранее.
«О, это — мое дерево проблем», — ответил он.» Я знаю, что не могу избежать проблем и трудностей на работе, но одну вещь я знаю наверняка, проблемы не должны касаться моей жены и детей. Поэтому, я просто вешаю их на дереве каждый вечер, когда я прихожу домой. Тогда утром я забираю их снова.»
Он сделал паузу. «Забавная вещь, » он улыбнулся, «когда я выхожу утром, чтобы забрать свои проблемы, их там не так много, как я помню, когда я вешал их вечером.»
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