Показавшая трусики модель испортила репутацию «Макдоналдс»

Таиландскую модель оштрафовали за непристойное поведение в общественном месте после скандала, который вызвали ее снимки, сделанные в ресторане «Макдоналдс» в Бангкоке. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

На всплывших в интернете кадрах 23-летняя Минг Конгсавас (Ming Kongsawas) демонстрирует свое нижнее белье за столом в «Макдоналдс» и перед фигурой маскота ресторана — клоуна Рональда Макдональда.

Фотографии возмутили местных жителей. McDonald’s Thailand заявил, что не знал о съемках, и пригрозил девушке судебным преследованием за ущерб репутации компании, который нанесли ее снимки.

Конгсавас утверждает, что фотографии были сделаны около года назад. По ее словам, недавно кто-то выложил их в интернет, что и привело к скандалу. После этого модель вызвали в полицию и сообщили о наложенном на нее штрафе размером в пять тысяч бат (9,6 тысячи рублей), который она уплатила.

В феврале сообщалось, что Конгсавас снялась в рекламе кафе, открывшегося в таиландском городе Чонбури. На фотографиях она была одета в один фартук на голое тело. Теперь владельцу заведения грозит тюремное заключение на срок до пяти лет за распространение непристойных материалов.