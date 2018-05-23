Рапунцель из «Дома-2» забыла новорожденную дочь в ресторане

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель совершенная мама только на словах. На деле — все намного прозаичнее.

Ольга то и дело выкладывает в соцсети милые снимки с коляской и не забывает напомнить поклонникам, какая она вся из себя хозяйственная. Под последней публикацией в Instagram она написала, мол, так много внимания уделяю дочери, что даже не остается времени на приготовление пищи.

"Люблю пешие прогулки 👍😍могу гулять часами 👌так вот, нагуляли аппетит и зашли в наш любимый семейный ресторан поужинать, все уже знают, что мы любим покушать 😊Мы обжоры 😄скажу так, дома готовлю, все делаю по дому, я чистоплюй 😉но иногда можем позволить себе поужинать в ресторане! В общем, во время беременности любила готовить, а сейчас появилась малышка и все время 24/7 уделяю нашей крохе👼🌸💗 и честно говоря, готовить дома стала реже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пожаловалась она в соцсетях.

Однако среди подписчиков Ольги нашлись свидетели этого семейного ужина. Одна из посетительниц кафе написала в комментариях под постом, что во время этого приема пищи Дима и Оля не уделяли должного внимания ребенку. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней.

"Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи, а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. То кроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметил вас и спросил: «А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?» — отметила женщина.

"Мне кажется, когда ребенок плачет, как-то не до кроссовок. Подруга разъяснила мне, кто и что. Дима вел себя абсолютно спокойно, а вот Ольга была недовольна всем и вся. И еще меня просто убило, что коляска с наклейками «ДОМ-2», — подытожила неравнодушная пользовательница. Комментаторы разделились, кто-то встал на защиту нерадивых родителей — мол, со всеми бывает и не стоит нагнетать, другие же настоятельно порекомендовали молодым уделить внимание дочери.