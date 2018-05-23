Творческий вечер состоится в районном центре соцобслуживания

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 24 мая пройдет творческий вечер заслуженной артистки России Галины Кашиной.

Гостей приглашают на музыкальный концерт исполнительницы народной русской песни, которая выступит вместе с ансамблем «Биение сердец».

В рамках творческого вечера состоится выставка традиционных костюмов, сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети Facebook.

Желающих посетить концерт народной русской песни ждут в 13:30 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.