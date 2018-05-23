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Творческий вечер состоится в районном центре соцобслуживания
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Творческий вечер состоится в районном центре соцобслуживания 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 24 мая пройдет творческий вечер заслуженной артистки России Галины Кашиной.
Гостей приглашают на музыкальный концерт исполнительницы народной русской песни, которая выступит вместе с ансамблем «Биение сердец».
В рамках творческого вечера состоится выставка традиционных костюмов, сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети Facebook.
Желающих посетить концерт народной русской песни ждут в 13:30 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.
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