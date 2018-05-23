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Проект «Киноуроки в школах» победил в номинации конкурса лучших социальных инициатив РФ
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Проект «Киноуроки в школах» победил в номинации конкурса лучших социальных инициатив РФ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России» одержал победу в номинации «Наука и образование» конкурса «Лучшие социальные проекты России», инициатором номинирования проекта на премию выступила девелоперская группа «Сити-XXI век», поддержавшая реализацию проекта в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Благотворительный проект «Киноуроки в школах России» по праву признан лучшей социальной инициативой 2017-2018 годов. В основе идеи — нравственное воспитание детей через кинопедагогику. Ученики всех школ региона-участника проекта сдают макулатуру, на вырученные средства снимается фильм на одно из нравственных понятий, таких как честь, милосердие, достоинство и так далее. На данный момент уже создано 16 картин, всего их будет 99», — говорится в сообщении.
Готовый фильм — это и есть киноурок, который потом смотрят и обсуждают во всех городах-участниках проекта. Таким образом, каждый регион вносит свой вклад в «библиотеку нравственных понятий» и заявляет о себе всей России.
«Инициатива подключить к участию во всероссийской киноэстафете подмосковный Красногорск принадлежит девелоперской группе «Сити-XXI век», являющейся одним из стратегических партнеров округа и активно участвующей в реализации социальных программ региона. Благодаря активной позиции девелопера и администрации города первый этап проекта — благотворительный сбор макулатуры на съемки фильма — стал по-настоящему народной акцией: были вовлечены все школы и жители Красногорска, общественная палата, социальные учреждения и коммерческие организации», — добавляется в сообщении.
В соцсетях к реализации проекта был организован молодежный флешмоб. За месяц действия акции удалось собрать и вывезти на переработку почти 60 тонн вторсырья. Фильм будут снимать осенью. Школьникам предстоит самая увлекательная часть проекта: кастинг на роль в будущем фильме, сам процесс съемок и долгожданная премьера.
«Торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы «Лучшие социальные проекты России» состоялась 18 мая в рамках одноименного делового форума. Диплом победителя в категории «Наука и образование» был вручен инициатору и основному драйверу кинопроекта в Красногорске — девелоперу «Сити-XXI век». Благодарственные письма от организаторов премии отправлены в адрес авторов идеи всероссийских киноуроков и администрации городского округа Красногорск», — уточняется в сообщении.
Директор департамента коммуникаций «Сити-XXI век» Анна Швидунова отметила, что девелопмент сегодня рассматривается гораздо шире, чем просто коммерческая деятельность по застройке территорий. Она уточнила, что «Сити-XXI век» занимает в этом вопросе ответственную позицию и активно участвует в социальных и благотворительных программах, помогая идейно, информационно и организационно вовлекать в созидательную деятельность местное сообщество. Это способствует формированию устойчивых социальных связей, без которых невозможна сама суть девелопмента — устойчивое развитие территорий.
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