Победители конкурса комиксов от «Смешариков» 

Конкурс комиксов от «Смешариков» и Tlum.Ru подошел к концу, и мы готовы назвать вам имена 5 финалистов. Самые веселые, классные и креативные фразы принесли пятерке счастливчиков заслуженную победу!
Напомним, что для участия в конкурсе нужно было закончить один из четырех комиксов озорной репликой и разместить свой вариант в соцсетях с хэштегом #МойКомиксПолноеКрошилово. И вот наши победители:
5 место — Маргарита Мальцева (приз: маленькая игрушка Шорка)
4 место — Илья Мельдер (приз: маленькая игрушка Шорка)
3 место — Екатерина Кот (приз: переносная зарядка и маленькая игрушка Шорка)
2 место — Виталий Хоцанович (приз: футболка и маленькая игрушка Шорка)
1 место — Ильшат Салихов (приз: теплый плед и большая игрушка Шорка)
Поздравляем наших победителей! И просим их открыть возможность писать им сообщения в ВК, чтобы мы смогли связаться с ними по поводу получения подарков.
А если вы еще не сходили на «Смешарики. Дежавю», то бегом в кино! Ведь этот мультфильм не только очень веселый (проверено редакцией Tlum. Ru и зрителями), но и очень полезный (проверено психологами).
В общем, мультфильм — #ПолноеКрошилово
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