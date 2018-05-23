Победители конкурса комиксов от «Смешариков»

Конкурс комиксов от «Смешариков» и Tlum.Ru подошел к концу, и мы готовы назвать вам имена 5 финалистов. Самые веселые, классные и креативные фразы принесли пятерке счастливчиков заслуженную победу!

Напомним, что для участия в конкурсе нужно было закончить один из четырех комиксов озорной репликой и разместить свой вариант в соцсетях с хэштегом #МойКомиксПолноеКрошилово. И вот наши победители:

5 место — Маргарита Мальцева (приз: маленькая игрушка Шорка)

4 место — Илья Мельдер (приз: маленькая игрушка Шорка)

3 место — Екатерина Кот (приз: переносная зарядка и маленькая игрушка Шорка)

2 место — Виталий Хоцанович (приз: футболка и маленькая игрушка Шорка)

1 место — Ильшат Салихов (приз: теплый плед и большая игрушка Шорка)

Поздравляем наших победителей! И просим их открыть возможность писать им сообщения в ВК, чтобы мы смогли связаться с ними по поводу получения подарков.

А если вы еще не сходили на «Смешарики. Дежавю», то бегом в кино! Ведь этот мультфильм не только очень веселый (проверено редакцией Tlum. Ru и зрителями), но и очень полезный (проверено психологами).

В общем, мультфильм — #ПолноеКрошилово

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