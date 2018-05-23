Ещё
Победители конкурса комиксов от «Смешариков»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Победители конкурса комиксов от «Смешариков» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Конкурс комиксов от «Смешариков» и Tlum.Ru подошел к концу, и мы готовы назвать вам имена 5 финалистов. Самые веселые, классные и креативные фразы принесли пятерке счастливчиков заслуженную победу!
Напомним, что для участия в конкурсе нужно было закончить один из четырех комиксов озорной репликой и разместить свой вариант в соцсетях с хэштегом #МойКомиксПолноеКрошилово. И вот наши победители:
5 место — Маргарита Мальцева (приз: маленькая игрушка Шорка)
4 место — Илья Мельдер (приз: маленькая игрушка Шорка)
3 место — Екатерина Кот (приз: переносная зарядка и маленькая игрушка Шорка)
2 место — Виталий Хоцанович (приз: футболка и маленькая игрушка Шорка)
1 место — Ильшат Салихов (приз: теплый плед и большая игрушка Шорка)
Поздравляем наших победителей! И просим их открыть возможность писать им сообщения в ВК, чтобы мы смогли связаться с ними по поводу получения подарков.
А если вы еще не сходили на «Смешарики. Дежавю», то бегом в кино! Ведь этот мультфильм не только очень веселый (проверено редакцией Tlum. Ru и зрителями), но и очень полезный (проверено психологами).
В общем, мультфильм — #ПолноеКрошилово
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Тест: Угадайте мультик по еде
Tlum.ru: последние новости
Герои Cartoon Network прибудут на «Мультимир» По мультсериалу «Буба» появятся игрушки Алиса Кожикина выступит на «Мультимире» от телеканала Gulli Girl
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение