Псы под прикрытием

Премьера в Люксор с 31 мая Производство: США, Великобритания

Ограничение по возрасту: 6+ (для детей старше 6 лет)

Жанр: боевик, комедия, приключения, семейный

Продолжительность: 1 ч. 32 мин.

Режиссер: Раджа Госнелл

Продюсер: Дипак Наяр, Филип фон Алвенслебен

Сценарист: Макс Боткин, Марк Хаймен

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов