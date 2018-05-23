Псы под прикрытием 

Премьера в Люксор с 31 мая Производство: США, Великобритания
Ограничение по возрасту: 6+ (для детей старше 6 лет)
Жанр: боевик, комедия, приключения, семейный
Продолжительность: 1 ч. 32 мин.
Режиссер: Раджа Госнелл
Продюсер: Дипак Наяр, Филип фон Алвенслебен
Сценарист: Макс Боткин, Марк Хаймен
В ролях: Уилл Арнетт, Алан Камминг, Стэнли Туччи, Наташа Лионн, РуПол, Шакил О’Нил Сюжет
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов