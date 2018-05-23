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Семейник Kids N’ Roses в клубе «Гоголь»
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Семейник Kids N’ Roses в клубе «Гоголь» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Летом 2018 года легендарная группа Guns N’ Roses приезжает в Россию. А Kids Rock Fest решил подготовиться к этому событию и показать, что творчество группы любят и взрослые, и дети. По этому поводу в первое летнее воскресенье 3 июня 2018, на площадке клуба «Гоголь» (Столешников переулок, 11) пройдет опен-эйр Семейник Kids N’ Roses.
В программе: — выступление официального трибьюта GnR — группы Jeans N’ Roses с самыми значимыми хитами «золотой эры» Guns N’ Roses — детский трибьют-проект от рок-школы Вадима Германова — танцкласс от студии ONLYdance — рок-гримерная: прически, аквагрим, татушки — handmade мастер-классы.
Дети до 3-х лет бесплатно; детские билеты от 3 до 14 лет включительно; взрослые билеты для всех, кто старше 14 лет.
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