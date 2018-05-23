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В челябинском кардиоцентре спасли женщину из Орла, от которой отказались врачи в центральной России
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В челябинском кардиоцентре спасли женщину из Орла, от которой отказались врачи в центральной России 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели уникальную операцию пациентке с синдромом Марфана. У Полины Т. при очень высоком росте и сколиозе имелись проблемы с сердцем: в 2005 году она перенесла
операцию, а в прошлом году ей понадобилась замена клапана. Однако, поскольку из-за синдрома Марфана ее органы буквально «перемешаны», то в различных клиниках европейской части России ее боялись оперировать, а за рубежом за такую операцию попросили неподъемную для Полины сумму. Только в челябинской центре пациентку с редким диагнозом согласились «подлатать», к тому же бесплатно.
— Показатели, которые нам прислали, были противоречивыми, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 ФЦССХ Владислав Аминов. — Сначала решили госпитализировать пациентку для полного обследования. Когда провели ЭХО, стало ясно, что операция необходима, и мы начали разрабатывать план оперативного лечения. Все предоперационное обследование заняло две недели.
Операция длилась восемь часов. Женщине не только поменяли клапан, но и решили некоторые проблемы с внутренними органами, в чатности, справились с сильной «кальцированностью» аорты, превратившей ее в «окаменелую» трубку. Но прежде врачи морально подготовили пациентку, настроив ее на позитивный исход лечения.
–Мне хотелось, чтобы врач поддержал психологически, — рассказала Полина. — Так получилось, что ни в одной клинике я такой поддержки не встретила, и только в Челябинске мне сказали: «Не переживай, подлечим, исправим». Я сразу поняла, что все будет хорошо.
Сейчас Полина восстанавливается после операции и скоро вернется в Орел. А врачи уверены, что теперь ничто не помешает девушке родить ребенка. Узнав хорошие прогнозы, Полина твердо решила, что если у нее родится мальчик, то она назовет Владиславом в честь хирурга, который ее оперировал.
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