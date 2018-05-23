Автономия ханты в Салехарде получит грант на издание героического эпоса на русском языке

ТАСС , 23 мая. /ТАСС/. Национально-культурная автономия ханты «Пулнгават», расположенная в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), получит грант на реализацию проекта по переводу и изданию «Песни тегинского старца» на русском языке. Как сообщили в среду в пресс-службе губернатора ЯНАО, это одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте.

"В ЯНАО подведены итоги регионального конкурса на присуждение гранта в области фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Победителем признана Национально-культурная автономия ханты «Пулнгават». Грант в виде денежной субсидии в 200 тыс. рублей будет направлен на реализацию проекта «Литературная обработка героического эпоса народа ханты „Песня тегинского старца“, — говорится в сообщении.

Проект предполагает перевод текста эпоса с языка ханты на русский, его литературную обработку и подготовку к изданию. „Песня тегинского старца“ имеет большую историческую ценность и культурную значимость для народа ханты. Это одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО отметили, что реализация проекта позволит получить более полные знания о культуре народа ханты. «Для подрастающего поколения — это возможность познакомиться с устным народным творчеством. Издание этого произведения на двух языках станет основой для изучения фольклора, постановки спектаклей, обрядов, написания музыкальных произведений, проведения литературных конкурсов», — добавили в департаменте.

В «Песне тегинского старца» рассказывается о том, как богатыри совершают дальний путь за невестой в далекую страну, в пути они сражаются с крылатыми духами и водными чудовищами. Герои песни переходят Северный Ледовитый океан на гребных лодках и после тяжелой битвы с победой возвращаются в родные края.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают порядка 42 тыс. представителей КМНС, это 13% всех КМНС России. Ненцы — 30,6 тыс. (73%), ханты — 9 тыс. (22%), селькупы — 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).