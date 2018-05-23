4 графических романа, которые стоит прочесть

Графический роман — это уже давно и прочно вошедший в литературу отдельный жанр, который нельзя назвать просто комиксами. Так, например, роман «Маус» Арта Шпигельмана о Холокосте получил в 1992 году Пулитцеровскую премию, роман «Персеполис» Маржан Сатрапи , опубликованный в 2000 году, имел большой успех, а впоследствии развился в тетралогию, переведенную на 16 языков. Мы собрали 4 графических романа, которые обязательно стоит прочесть.

“Контракт с богом”

Именно американского художника Уилла Айснера часто называют «отцом графического романа». Писатель Джон Апдайк когда-то так отозвался о нем: «Айснер не просто обогнал свое время, но и сегодня время все еще бежит вслед за ним». Одну из самых известных своих книг — «Контракт с богом» — Айснер издал в 1978 году, и она произвела революцию в жанре, поскольку раньше комиксы ассоциировались исключительно с супергероями. Сам Айснер вспоминал, что некоторые магазины даже не знали, на какую полку его поставить — и ставили в отдел религиозной литературы. В романе рассказываются четыре истории, происходящие с жителями одного арендного дома в Нью-Йорке в 30-х годах. Четыре истории о любви, вере и предательстве. Одна из главных историй, в основе которой лежит личная трагедия автора, рассказывает о герое по имени Фримми Херш, переживающем смерть приемной дочери. «Работа над этой историей стала преодолением внутреннего кризиса. Моя единственная дочь Элис скончалась от лейкемии за восемь лет до публикации книги. Я все еще скорбел. Сердце разрывалось. Я даже не мог говорить ни с кем об утрате. Я сделал дочь Фримми Херша „приемным ребенком“. Но его боль была и моей. Его спор с Богом — и мой спор. Я изливал свой гнев на Провидение, разрушившее, как мне казалось, мою судьбу и лишившее мою 16-летнюю дочь жизни в самый ее расцвет», — рассказывал Айснер.

Роман перевели на 15 языков, а премия Айснера является одной из самых уважаемых наград в отрасли комиксов и ежегодно вручается на «Comic-Con». В России роман вышел в конце марта этого года, юбилейное издание было приурочено к 100-летию автора.

“Маус”

“Маус” — графический роман Арта Шпигельмана. История, рассказанная в нем, автобиографична. Это рассказ о жизни отца Арта, Владека Шпигельмана — польского еврея, пережившего Холокост. Повествование делится на две части: жизнь Владека до и во время Второй мировой войны и его жизнь в пригороде Нью-Йорка. Многие родственники Арта также стали жертвами Холокоста: его тетя, ее дети и брат Арта, который жил у тети. Необычность романа заключается в том, что все герои разных национальностей представлены в виде тех или иных животных: евреи — в образе мышей, немцы — в образе кошек, американцы — собак, поляки — свиней, французы — лягушек.

Нарисованы герои идентично, единственное — отличается их одежда. По словам Арта Шпигельмана, подобная стилистика была выбрана с целью показать абсурдность восприятия народа по национальным или политическим клише. В 1992 году роман получил Пулитцеровскую премию — одну из наиболее престижных наград в области литературы, а впоследствии его перевели на 18 языков. В России «Маус» вышел только в 2014 году. Год спустя в Московском доме книги его сняли с продажи, в качестве причины назвав изображение свастики на обложке и тот факт, что «такая серьезная тема представлена в виде комикса». Сам автор счел подобное решение «позорным» и «предвестием чего-то опасного», объяснив, что эта книга о памяти. Впоследствии «Маус» вернулся на полки магазинов. Помимо «Мауса», Шпигельман также выпустил графический роман «В тени уничтоженных башен», в основу которого легли события 11 сентября.

“Персеполис”

Cюжет романа «Персеполис» писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи построен на воспоминаниях главной героини — девочки-подростка Маржи. История Ирана — шахский режим, Исламская революция и война с Ираком — показаны ее глазами. Родители отсылают Маржи учиться в австрийскую школу, и когда через несколько лет она решает вернуться домой, то понимает, что не может там жить, поскольку режим исламской республики полностью ограничивает ее личную свободу. В 2007 году по роману был снят одноименный анимационный фильм, режиссером которого стала сама Маржан Сатрапи и французский кинематографист и художник Венсан Паронно . Фильм завоевал приз жюри Каннского фестиваля, получил премию «Сезар за лучший дебют», а также номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус». Власти Исламской республики Иран фильм осудили, направив в посольство Франции от имени одной из правительственных организаций письмо с протестом против его показа. По мнению авторов письма, он «представляет неправдоподобный взгляд на достижения и результаты великой Исламской революции».

Вместе с тем в феврале 2008 года мультфильм был показан в Тегеране ограниченной аудитории. Впоследствии Маржан Сатрапи также выпустила графическую новеллу под названием «Цыпленок с черносливом». В форме восточной сказки Сатрапи рассказывает читателю историю своего дяди, известного иранского музыканта Насера Али-Хана. После того как жена сгоряча ломает его любимый тар (струнный инструмент), герой ложится в кровать, чтобы умереть, поскольку жизнь без музыки совсем теряет для него смысл. В 2011 году роман также был экранизирован и получил положительные отзывы критиков.

«Франц Кафка. Графический роман» автора Дэвида Мейровитца и иллюстратора Роберта Крамба в иллюстрированной манере рассказывает биографию писателя Франца Кафки. Искусство Крамба наполнено образами из произведений Кафки, выполненными максимально близко к стилистике его произведений. Помимо биографии, Мейровитц совместно с другими художниками графически адаптировал и произведения Кафки. В частности, совместно с одной из ведущих французских художниц Шанталь Монтелье была издана графическая новелла «Процесс» — о несправедливо арестованном Йозефе К., вынужденном бороться с бюрократической машиной. А вместе с чешским иллюстратором Яромиром Швейдиком, известным как Jaromír 99, выходит графическое издание «Замка».