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В библиотеке на Берзарина откроется литературно-музыкальное кафе
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В библиотеке на Берзарина откроется литературно-музыкальное кафе 

Управа района Щукино 10 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Литературно-музыкальное кафе «Библиогурман» откроется 26 мая в библиотеке №245 района Щукино. Мероприятие будет посвящено общероссийскому Дню библиотек.
— В этот день библиотека превратится в импровизированное кафе со своими администратором, шеф-поваром, официантами, в роли которых будут выступать сотрудники библиотеки. Всем гостям будет предложено совершить путешествие по страницам мировой и русской классики на тему «Книги, способствующие пищеварению», — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Вечер продолжит концерт самодеятельных артистов из числа активных читателей библиотеки и членов литературно-драматической студии «Эксперимент». На протяжении всего вечера будет проходить «Дегустация свежей литературы», участники которой попробуют новинки литературы и оставят свои оценки и отзывы-рекомендации на книги, представленные в меню. В завершение все желающие смогут поучаствовать в викторине «Читаем и едим».
Начало мероприятия в 14.00, вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. Библиотека №245 находится по адресу: ул. Берзарина, д. 6, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 943-62-45. (ео)
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