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Кубань обустроит стенд региона на ПМЭФ как ресторан и угостит борщом
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Кубань обустроит стенд региона на ПМЭФ как ресторан и угостит борщом 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме будет представлять не отдельные проекты, а целые кластеры по тем направлениям, которые для региона особенно перспективны. Свой стенд регион обустроит как ресторан, где участники форума смогут отведать настоящего кубанского борща и вареников, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в среду ТАСС.
«В прошлом году такая форма представления региона вызвала некоторый ажиотаж среди участников форума. И по просьбе организаторов на нынешнем форуме площадка края стала больше размером: экспозиция в Петербурге развернется на 590 кв. м, а сам ресторан будет занимать 310 кв. м, где все желающие легко поместятся», — добавил Кондратьев.
В этом году регион будет представлен флагманскими проектами. Это комплекс мероприятий и приоритетных инвестиционных предложений в основных отраслях экономики — речь идет о формировании отраслевых кластеров, которые определены в Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Кроме того, на форуме состоится презентация нового бренда Краснодарского края.
По его словам губернатора, в Санкт-Петербурге запланирован ряд встреч, в том числе с генеральным директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, председателем Восточного комитета германской экономики Вольфгангом Бюхеле и председателем правления Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.
Напомним, ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».
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