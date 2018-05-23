Кубань обустроит стенд региона на ПМЭФ как ресторан и угостит борщом

Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме будет представлять не отдельные проекты, а целые кластеры по тем направлениям, которые для региона особенно перспективны. Свой стенд регион обустроит как ресторан, где участники форума смогут отведать настоящего кубанского борща и вареников, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в среду ТАСС

«В прошлом году такая форма представления региона вызвала некоторый ажиотаж среди участников форума. И по просьбе организаторов на нынешнем форуме площадка края стала больше размером: экспозиция в Петербурге развернется на 590 кв. м, а сам ресторан будет занимать 310 кв. м, где все желающие легко поместятся», — добавил Кондратьев.

В этом году регион будет представлен флагманскими проектами. Это комплекс мероприятий и приоритетных инвестиционных предложений в основных отраслях экономики — речь идет о формировании отраслевых кластеров, которые определены в Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Кроме того, на форуме состоится презентация нового бренда Краснодарского края.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».