Чудеса

Премьера в Люксор с 31 мая Производство: Италия, Швейцария, Германия

Ограничение по возрасту: 12+ (для детей старше 12 лет)

Жанр: драма

Продолжительность: 1 ч. 50 мин.

Режиссер: Аличе Рорвахер

Сценарист: Аличе Рорвахер

Сюжет

Отец-консерватор хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на итальянской ферме и продолжают семейное дело — производство меда. Но это лето будет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива, которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов