Премьера в Люксор с 31 мая Производство: Италия, Швейцария, Германия
Ограничение по возрасту: 12+ (для детей старше 12 лет)
Жанр: драма
Продолжительность: 1 ч. 50 мин.
Режиссер: Аличе Рорвахер
Продюсер: Карло Кресто-Дина, Тициана Судани, Михаэль Вебер
Сценарист: Аличе Рорвахер
В ролях: Альба Рорвахер, Мария Александра Лунгу, Сэм Лаувейк, Сабина Тимотео, Агнесса Грациани, Моника Беллуччи
Сюжет
Отец-консерватор хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на итальянской ферме и продолжают семейное дело — производство меда. Но это лето будет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива, которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов