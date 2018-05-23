«Земля талантов» в столице Республики Коми

В городе Сыктывкаре состоялся масштабный и красочный отборочный тур конкурса «Земля талантов». Он прошёл совместно с Республиканским фестивалем «Сьыланкывкод коля», что в переводе с языка коми означает «Вместе с песней». Смотр прошёл на высоком уровне и длился три дня. Юные таланты по традиции соревновались в трёх конкурсных номинациях — вокал, хореография, литературное чтение, и в трёх возрастных группах. Организаторы в лице председателя оргкомитета конкурса Надежды Воронцовой и федерального куратора смотра Александры Губановой отметили хорошую подготовку участников и особую мелодичность местного языка.

— Язык коми очень интересный. Певучий, мелодичный, приятный на слух. В национальных песнях особый колорит. Мне рассказывали, что этот язык постоянно меняется: придумываются новые слова, растёт количество склонений и спряжений. Национальные песни на отборочном туре очень выделялись, их было действительно приятно слушать, — рассказывает в интервью «СП» председатель оргкомитета конкурса Надежда Воронцова.

Среди певцов были на отборе и особенные дети. Многие участники вокального ансамбля образцового детского хорового коллектива «Голос детства» — ребятишки с ОВЗ. К тому же некоторые из них из неполных семей, где всего один родитель — мама или бабушка. Серьёзные проблемы со зрением, сердцем, лёгкими, а также другие заболевания, не отвлекли этих детей от увлечения музыкой. Этот коллектив известен в Республике, имеет широкий репертуар и поражает своим певческим мастерством. Перед которым не устояло и жюри отборочного тура «Земли талантов», присудив талантливым девочкам диплом высшего образца.

По словам организаторов очень порадовали республиканские чтецы. Все произведения были по выбранной теме конкурса «Я, ты, он, она — вместе целая страна», и посвящались 100-летнему юбилею комсомола. К тому же представителей номинации «литературное творчество» было очень много. Всё дело в том, что конкурсов чтецов в Республике никогда не проводилось, и местным юным артистам просто негде было показать свой талант.

— Было трогательно видеть, как тщательно готовились дети к отборочному туру. Как продумывали образ, костюмы, репертуар. Особенно впечатлила нас пятнадцатилетняя София Попова, которая готовилась к конкурсу совершенно самостоятельно, всё придумала сама, и вышла на сцену в образе Владимира Ильича Ленина. Проникновенно, по-взрослому, прочла стихотворение и заслуженно взяла первую премию отборочного тура, — говорит Надежда Воронцова.

К Софии Поповой в номинации «литературное творчество» в качестве победителя присоединился Никита Киселёв . Среди хореографических ансамблей и танцоров лучшими были признаны участники танцевального ансамбля Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Певцами-победителями стали Анастасия Шерега, Виолетта Суровцева, вокальный ансамбль образцового детского хорового коллектива «Голос детства», и дуэт Станислава Васильева и Олега Чупрова. Кто из названных ребят будет представлять свою Республику на финале в Москве, станет известно после окончания всех отборочных туров.

Справка «СП»:

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.