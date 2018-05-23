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Минтруд рассказал про трудоустройство подростков на время летних каникул
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Минтруд рассказал про трудоустройство подростков на время летних каникул 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Региональные органы службы занятости в настоящее время активизировали свою работу по привлечению работодателей, которые могут трудоустроить подростков на время летних каникул, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда.
"В настоящее время органы службы занятости активизировали свою работу по привлечению работодателей, создающих рабочих места для временного трудоустройства подростков в летний период 2018 года", — говорится в пресс-релизе.
В прошлом году на временную работу трудоустроили около 589 тыс. несовершеннолетних, что выше аналогичных показателей 2016 года (583,7 тыс.), сообщили в министерстве.
По данным Минтруда, подростков могут трудоустроить в администрациях муниципальных образований, районных библиотеках, архивах и музеях, домах культуры и детского творчества, на благоустройство территорий, изготовление и ремонт инвентаря для нужд школ, при оказании социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и престарелыми гражданами, уход за братскими могилами и воинскими захоронениями.
Как рассказала ТАСС руководитель Службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, работодатели готовы предложить подросткам работу операторами на телефоне, расклейщиками объявлений, промоутером, специалистом по сбору данных при условии соблюдения законодательства.
Закон на стороне детей
В Роструде напомнили, что с 1 июля 2017 года в России вступил в силу закон, регулирующий труд несовершеннолетних. Согласно этому документу, работодатели уже с 14 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 15 лет подростки могут принимать решение о подработке самостоятельно. Законом также определена продолжительность рабочего дня подростка: несовершеннолетним от 14 до 15 лет разрешается работать не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет — не более пяти часов, от 16 до 18 лет — не более семи часов.
Учащиеся школ и колледжей в возрасте от 14 до 16 лет не должны работать более двух с половиной часов в период учебы. Ограничение продолжительности рабочего дня во время летних каникул законом не установлено.
В надзорном ведомстве также отметили значительное снижение числа нарушений работодателями при трудоустройстве несовершеннолетних за прошлый год.
"Число нарушений, выявленных в ходе контрольно— надзорных мероприятий, проводимых Рострудом и его территориальными органами, по вопросам регулирования труда работников в возрасте до 18 лет снизилось примерно в 1,5 раза. Так, в прошлом году было выявлено 217 таких нарушений, в то время, как в 2016 году было зафиксировано 359 нарушений", — рассказали ТАСС в Роструде.
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