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Николаленивецкий дом с люстрой стал обладателем премии АРХИWOOD-2018
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Николаленивецкий дом с люстрой стал обладателем премии АРХИWOOD-2018 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Дом с люстрой, построенный петербургским бюро «ХВОЯ» и спущенный на воду во время фестиваля «АрхСтояние» в Никола-Ленивце в 2017 году, стал обладателем победителем премии АРХИWOOD-2018. Этот проект одержал победу в номинации «Малый объект». Выбором народа в этой номинации стал туалет в форме шара «Ёж», сконструированный артелью «Данила, Макар и братья»), сообщили организаторы премии АРХИWOOD-2018 В этом году премия снова собрала рекордное количество заявок — 180. В шорт-лист премии экспертный совет отобрал 46 объектов. В главной номинации, «Загородный дом», было представлено сразу десять сильных работ. Победил дом KINO Сергея Колчина (бюро Le Atelier). Народное же голосование признало лучшим ТАФ-Кондоминиум Александра Ермолаева (мастерская ТАФ). Церемония вручения премий прошла 18 мая в Центральном доме художника в рамках выставки «АрхМосква».
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