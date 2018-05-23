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«Былины Белоозера» расскажут вологжанам
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«Былины Белоозера» расскажут вологжанам 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
VIII Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера» пройдет 6-7 июля в Белозерске. Фестиваль приурочат ко дню 780-летия образования самостоятельного Белозерского княжества.
Организаторы готовят концертную программу с участием исполнителей на старинных народных инструментах, традиционный праздник фольклора и ремесел и широкую ярмарку. Также удивлять гостей будут и выступлением клубов исторической реконструкции, показом исторического костюма, а также ремесленными мастер-классами. Планируются презентации творческих проектов российских исторических городов по мотивам местных преданий и легенд.
Выступить со своей программой могут творческие коллективы области. Для этого необходимо связаться с организаторами по тел. : (81756) 2-11-33, 2-35-10.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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