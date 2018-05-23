Нерадивый отец из Вытегорского района остался без лодки и отправился на обязательные работы

Около 90 тысяч рублей задолжал своим детям вологжанин. Несколько месяцев мужчина не платил алименты.

Много раз судебные приставы напоминали должнику о его родительских обязанностях, но это ни к чему не привело. Тогда исполнители судебных решений арестовали моторную лодку, принадлежащую должнику. У него есть 10 дней для оплаты долга. После этого лодку продадут на торгах.

Также мужчину наказали по административной статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд отправил его на 100 часов обязательных работ.