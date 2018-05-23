В Ишиме Тюменской области полицейские провели урок, посвященный кибербезопасности

Основная цель акции «Безопасный интернет детям» — проведение разъяснительной работы с детьми о различных видах и способах мошеннических действий, а также методах защиты.

Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ишимский» рассказал ученикам 2-го класса об основных правилах безопасности в Интернете, создании надежного пароля в соцсетях, использовании лицензионной антивирусной программы, сохранении персональных данных. Полицейский привел примеры из опыта службы о том, на какие хитрости идут мошенники, чтобы завладеть личными данными граждан и их денежным средствами. Он настоятельно посоветовал школьникам общаться в сети Интернет только с хорошо знакомыми людьми и обо всех подозрительных контактах немедленно сообщать взрослым и сотрудникам правопорядка.

Ребята с неподдельным интересом включились в беседу, активно отвечали на вопросы. После лекции и подробного разбора ситуаций мошеннических действий и безопасности личных данных учащимся предложили ответить на вопросы теста «7 шагов».

В завершение урока страж порядка пожелал учащимся интересного общения и получения полезной информации из Всемирной сети и раздал ребятам памятки «Безопасный интернет детям».