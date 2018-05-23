В Школе акварели Сергея Андрияки открывается выставка, посвящённая юбилею архитектора Максима Геппенера 

Максим Геппенер — автор проекта здания, в котором размещается Школа акварели Сергея Андрияки (бывший Приют для сирот Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях в Гороховском переулке). Большая часть экспозиции посвящена творческому наследию Максима Геппенера, имя которого имеет тесную взаимосвязь с периодом в истории Москвы конца XIX века — начала XX века. Деятельность Максима Геппенера была связана с возведением объектов городского хозяйства, архитектурным оформлением промышленных зданий, строительством зданий общественного назначения — приютов, школ, училищ, гимназий. Архитектор принял участие в масштабном градостроительном проекте — в реконструкции и создании архитектурного комплекса наземных сооружений Мытищинского и Москворецкого водопровода.
Посетители увидят графические и живописные работы особняков, купеческих храмов, старинных интерьеров, которые выполнили ученики Школы акварели, и погрузятся в атмосферу Москвы конца XIX века.