Ещё
В Школе акварели Сергея Андрияки открывается выставка, посвящённая юбилею архитектора Максима Геппенера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Школе акварели Сергея Андрияки открывается выставка, посвящённая юбилею архитектора Максима Геппенера 

Ревизор.ru 50 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Максим Геппенер — автор проекта здания, в котором размещается Школа акварели Сергея Андрияки (бывший Приют для сирот Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях в Гороховском переулке). Большая часть экспозиции посвящена творческому наследию Максима Геппенера, имя которого имеет тесную взаимосвязь с периодом в истории Москвы конца XIX века — начала XX века. Деятельность Максима Геппенера была связана с возведением объектов городского хозяйства, архитектурным оформлением промышленных зданий, строительством зданий общественного назначения — приютов, школ, училищ, гимназий. Архитектор принял участие в масштабном градостроительном проекте — в реконструкции и создании архитектурного комплекса наземных сооружений Мытищинского и Москворецкого водопровода.
Посетители увидят графические и живописные работы особняков, купеческих храмов, старинных интерьеров, которые выполнили ученики Школы акварели, и погрузятся в атмосферу Москвы конца XIX века.
Ревизор.ru: последние новости
Нижний Новгород: Ночь музеев-2018 В Британии впервые за 18 лет не написано ни одной смешной книги‍ 2 июня состоится торжественное открытие XII Международной летней театральной школы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение