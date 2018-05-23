Ещё
Из коробки в студию: устроившим эвакуацию котятам провели красивую фотосессию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Из коробки в студию: устроившим эвакуацию котятам провели красивую фотосессию 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Котятам, найденным в коробке в электричке, устроили фотосессию — их подобрали в апреле после эвакуации пассажиров на станции Новосибирск-Южный, но до сих пор не могут найти им новых хозяев.
После случая в электричке двоих котят забрали работники станции, а оставшиеся трое уехали с волонтёрами фонда «Варежка». На передержку котят взяла Ксения Пешкова.
«Я назвали их Марла, Кассия и Фрэнки. Марла — в честь героини фильма «Бойцовский клуб», очень похожа. Кассия — в честь героини спектакля по пьесе Шекспира «Юлий Цезарь», в этой постановке Кассия была женщина. Фрэнки — просто давно хотела так назвать. У каждой свой характер, который с первых дней у меня дома был виден», — рассказала корреспонденту НГС Ксения Пешкова.
По словам девушки, за месяц кошки набрали вес, в неделю каждая прибавляла около 100 граммов. Животных вылечили от паразитов, а сегодня им сделают первую прививку. Сейчас котятам по два месяца.
Изначально к найдёнышам выстроилась очередь из хозяев, желающих приютить их у себя. «Из тех людей, которые хотели забрать кошек, никто не перезвонил», — сказала Пешкова.
В Новосибирске часто устраивают выставки-раздачи животных: пять котов с трудной судьбой нашли дом с помощью акции «Искры добра».
ngs.ru: последние новости
Новосибирская группа заставила танцевать организаторов музыкального конкурса в Москве Отец за сына: папу покалеченного младенца могут посадить на 8 лет В Новосибирск привезли статуэтки, которыми наградят 10 лучших компаний города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение