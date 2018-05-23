Из коробки в студию: устроившим эвакуацию котятам провели красивую фотосессию

Котятам, найденным в коробке в электричке, устроили фотосессию — их подобрали в апреле после эвакуации пассажиров на станции Новосибирск-Южный, но до сих пор не могут найти им новых хозяев.

После случая в электричке двоих котят забрали работники станции, а оставшиеся трое уехали с волонтёрами фонда «Варежка». На передержку котят взяла Ксения Пешкова.

«Я назвали их Марла, Кассия и Фрэнки. Марла — в честь героини фильма «Бойцовский клуб», очень похожа. Кассия — в честь героини спектакля по пьесе Шекспира «Юлий Цезарь», в этой постановке Кассия была женщина. Фрэнки — просто давно хотела так назвать. У каждой свой характер, который с первых дней у меня дома был виден», — рассказала корреспонденту НГС Ксения Пешкова.

По словам девушки, за месяц кошки набрали вес, в неделю каждая прибавляла около 100 граммов. Животных вылечили от паразитов, а сегодня им сделают первую прививку. Сейчас котятам по два месяца.

Изначально к найдёнышам выстроилась очередь из хозяев, желающих приютить их у себя. «Из тех людей, которые хотели забрать кошек, никто не перезвонил», — сказала Пешкова.

В Новосибирске часто устраивают выставки-раздачи животных: пять котов с трудной судьбой нашли дом с помощью акции «Искры добра».