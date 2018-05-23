В клубе «Атом» прошел мастер-класс по изобразительному искусству

В клубе «Атом» района Хорошево-Мневники прошел мастер-класс по изобразительному искусству с элементами лепки и аппликации «Здравствуй, лето!». В нем приняли участие дети от 3 до 5 лет.

Провела мастер-класс преподаватель изостудии «Веселый карандаш» художник Александра Ямудер. Участники освоили технику составления коллажа с использованием цветного картона, пластилина, научились рисовать листочки и цветы, мелкую травку, получили понятие о правильном построении композиции, учитывая расположение листа.

— В лепке ребенок быстро осваивает форму, создает образ, легко осваивает пространство. Такие занятия развивают мелкую моторику рук, наблюдательность, воображение, творческое мышление. Кроме того, формируется художественно-эстетический вкус детей, терпение, старание и аккуратность в работе, — отметила Александра Ямудер.

Участники получили в подарок красивое летнее панно с элементами аппликации и рельефной лепки, декорированное стразами. (ео)