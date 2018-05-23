Малыши из Некрасовки побывали в «Кидбурге»

Ученики 1 «Е» класса школы № 2048 района Некрасовка вместе с классным руководителем с Анной Шеховцовой посетили детский город «Кидбург» в Центральном детском магазине на Лубянке.

— Ребята приняли участие в анимационной групповой программе «Бой с ленью». В продолжение программы дети самостоятельно выбрали себе профессии: одни захотели стать полицейскими, другие — парикмахерами, третьи — «суперзвездами» или журналистами, а желающие поработать в сфере общепита испекли пироги и попробовали мороженое собственного приготовления, — заявил сотрудник учреждения.

По его словам, заработанные в ходе игры местные денежные средства были потрачены на призы. (вт)