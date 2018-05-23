Ещё
В Омске запускают цикл лекций о мёде и пчеловодстве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Омске запускают цикл лекций о мёде и пчеловодстве 

АиФ-Омск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Проект «Свой мёд» запускает бесплатное обучение любительскому пчеловодству. Об этом сообщается на сайте «После уроков». На лекции расскажут, откуда берется мёд, чем живет пчелиная семья, как можно разместить улей и где взять необходимое оборудование.
На протяжении сезона авторы проекта готовы консультировать начинающих пчеловодов и помогать им экипировкой, инструментарием и пчёлами. Так организаторы пишут, что, следуя рекомендациям, за сезон можно получить свыше 30 кг собственного мёда, причём ещё не поздно начать в этом году. лекция состоится 24 мая (четверг) в 19.00 в Бизнес-инкубаторе по адресу ул. Чапаева, 111 (второй этаж). Лекция носит познавательный характер, вход с детьми приветствуется. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
АиФ-Омск: последние новости
Омские школьники вышли на зарядку со стражами порядка Библиотеки приглашают омичей почитать и поработать Юные омские музыканты блеснули талантами в Тель-Авиве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение