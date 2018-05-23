В Омске запускают цикл лекций о мёде и пчеловодстве

Проект «Свой мёд» запускает бесплатное обучение любительскому пчеловодству. Об этом сообщается на сайте «После уроков». На лекции расскажут, откуда берется мёд, чем живет пчелиная семья, как можно разместить улей и где взять необходимое оборудование.

На протяжении сезона авторы проекта готовы консультировать начинающих пчеловодов и помогать им экипировкой, инструментарием и пчёлами. Так организаторы пишут, что, следуя рекомендациям, за сезон можно получить свыше 30 кг собственного мёда, причём ещё не поздно начать в этом году. лекция состоится 24 мая (четверг) в 19.00 в Бизнес-инкубаторе по адресу ул. Чапаева, 111 (второй этаж). Лекция носит познавательный характер, вход с детьми приветствуется. Необходима предварительная регистрация по ссылке.