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Алтайский скульптор разрабатывает памятник Кириллу и Мефодию для Барнаула?
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Алтайский скульптор разрабатывает памятник Кириллу и Мефодию для Барнаула? 

АиФ — Алтай 22 минуты назад
Фото: Мир Белогорья
Слышал, что скульптор, чей памятник царской семье будут открывать скоро в Бийске, уже много раз работал для наукограда. А что, украсить своими работами краевую столицу он не хочет?
Действительно, в Александровском парке уже установлена композиция, посвящённая царской семье. Её автор — заслуженный художник России, академик РАХ Сергей Исаков сказал, что работа над проектом принесла ему удовольствие, ведь подобных памятников в России больше нет (фигуры членов семьи последнего российского императора сделаны из бронзы в полный рост). Открытие памятника, над которым скульптор работал целый год, намечено на июль, ведь именно в июле в 1918 году состоялся расстрел царской семьи. Новая работа Исакова — не первая в Бийске; в городе уже есть созданные им два памятника Петру I, митрополиту Макарию, святым Петру и Февронии, Покрова Пресвятой Богородицы. «В Барнауле, к сожалению, пока моих работ нет. Однако митрополит Алтайский Сергий благословил работу над памятником Кириллу и Мефодию для Барнаула. Пока всё только на стадии эскизов, но митрополит их уже утвердил. Сейчас нужно определить, где памятник будет располагаться», — сказал Исаков.
Напомним, что в мае 2009 года у здания АГПА был заложен камень на месте будущего памятника во славу славянской письменности и культуры. Тогда краевые власти заявляли, что памятный знак ляжет в основание будущему памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
АиФ — Алтай: последние новости
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