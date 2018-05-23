Гала-концерт конкурса имени Глиэра по видеозаписям

Международный музыкальный конкурс им. Р. М. Глиэра по видеозаписям был создан в 2017 г. с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, повышения профессионального уровня музыкантов и музыкальных коллективов. Во II международном конкурсе принияли участие конкурсанты из многих регионов России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, а также из Италии, Германии, Великобритании, Словении и Китая. Конкурс проводится в виде заочного участия — по присланным видеозаписям. — Я уверен, что в нашей стране есть огромное количество талантливых молодых музыкантов. Но не каждый из них может приехать и поучаствовать в очном конкурсе, скажем в Москве или в другом большом городе, — говорит один из организаторов конкурса Андрей Параничев. — Это же касается и педагогов, которым тоже нужны грамоты и благодарности в своей работе для подтверждения квалификации. Поэтому создание таких конкурсов прежде всего важно тем, что конкурс способен принять всех желающих из любого региона, без исключения. Для этого нужно лишь малость: умение — как я уже говорил, оно есть в нашей стране, — и интернет, по которому можно прислать видеозапись.

Андрей Параничев

В гала-концерте примут участие победители конкурса, а также члены жюри и приглашенные профессиональные коллективы и музыканты. Среди них — духовой оркестр Государственной классической Академии имени Маймонида п/у Дмитрия Вакарчука, лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашённый солист Венской государственной оперы Владимир Потанский. 29 мая, Концертный зал «Оркестрион» (ул. Гарибальди, 19)