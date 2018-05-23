В Курской области модернизируют молочную кухню 

На эти цели будет потрачено 2 миллиона 200 тысяч рублей
С 1 июня начинается ремонт железногорской молочной кухни. На эти цели спонсор направит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Планируется обновить вход, заменить окна, установить электроподъемники для мам с колясками, а также отремонтировать внутренние помещения. Кроме того, будет приобретен новый котел, современные электрические плиты, термостат и другое оборудование.
Как пояснили в администрации региона, в Курской области сохранились всего две таких организации, производящие для малышей натуральные молочные продукты: кефир, молоко, творог и биолакт.
— Очень быстро было принято положительное решение. Компания «Металлоинвест» выделила средства, а сотрудники управления капитального строительства комбината за две недели подготовили экспертную оценку и проектно-сметную документацию по ремонту кухни, — рассказала директор МУП «Витафарм» Галина Чернышова. — Уже в августе железногорцы смогут оценить насколько красивой и удобной станет городская молочная кухня.