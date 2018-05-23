Ксения Чилингарова и Надежда Оболенцева на ужине клуба коллекционеров Cosmoscow 

Минувшим вечером в новом гастрономическом пространстве Buro Tsum состоялся первый закрытый ужин клуба коллекционеров Cosmoscow. Вечер начался с перформанса молодого режиссера и хореографа Олега Глушкова, под руководством которого студенты ГИТИСа представили современную трактовку знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Среди зрителей были замечены основательница ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина и директор клуба коллекционеров Cosmoscow Марина Долидзе, а также Инга Берман, Оксана Бондаренко, Мадина Гогова, Кристина Краснянская, Надежда Оболенцева, Ксения Чилингарова и другие.