ФСБ хочет установить на архангельской набережной ещё один памятник

На очередной сессии архангельской гордумы одобрили решение поставить на Набережной улице новый памятник — «Пограничникам Поморья».

Стела будет установлена на пересечении Набережной и улицы Иоанна Кронштадтского. Известно, что стела будет выглядеть как столб, стоящий на фоне карты России. Инициатор такого памятного знака — Пограничное Управление по западному Арктическому району ФСБ России , оно же и собирается проспонсировать его создание.

«Инициаторы аргументировали это тем, что в нашем городе много ветеранов-пограничников, так как здесь располагалось пять погранчастей, — сообщают в пресс-службе администрации города. — Предложение было рассмотрено и одобрено на заседании общественной комиссии по городской топонимике и памятникам регионального значения».

Ранее администрация сообщала о продолжении восстановления в городе Петровского сквера с «беседкой Алексндра Грина».