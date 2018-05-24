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ФСБ хочет установить на архангельской набережной ещё один памятник
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ФСБ хочет установить на архангельской набережной ещё один памятник 

АиФ Архангельск 35 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
На очередной сессии архангельской гордумы одобрили решение поставить на Набережной улице новый памятник — «Пограничникам Поморья».
Стела будет установлена на пересечении Набережной и улицы Иоанна Кронштадтского. Известно, что стела будет выглядеть как столб, стоящий на фоне карты России. Инициатор такого памятного знака — Пограничное Управление по западному Арктическому району ФСБ России, оно же и собирается проспонсировать его создание.
«Инициаторы аргументировали это тем, что в нашем городе много ветеранов-пограничников, так как здесь располагалось пять погранчастей, — сообщают в пресс-службе администрации города. — Предложение было рассмотрено и одобрено на заседании общественной комиссии по городской топонимике и памятникам регионального значения».
Ранее администрация сообщала о продолжении восстановления в городе Петровского сквера с «беседкой Алексндра Грина».
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