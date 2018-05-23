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Гости Челябинской Публичной библиотеки услышат православное церковное пение
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Гости Челябинской Публичной библиотеки услышат православное церковное пение 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Праздник славянской письменности и культуры 24 мая состоится в Челябинской Публичной библиотеке, сообщили в пресс-службе ЧОУНБ.
В главной библиотеке Челябинской области в этот день пройдет несколько мероприятий: 9.00 — экскурсии по выставке шрифтовых проектов «Современная кириллица» (фойе библиотеки). 14.00 — публичная лекция «Кириллица: вчера, сегодня… завтра?» (читальный зал № 1). 15.00 — литературная гостиная «Россия осиянная» (фойе библиотеки).
Гости литературной гостиной познакомятся с авторской поэзией члена Союза писателей России Натальи Пшеничной; а также услышат выступление хора храма преподобного Сергия Радонежского (руководитель — Наталья Лопухова).
Напомним, День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей старославянской азбуки и церковно-славянского языка. Основная идея праздника — тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.
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