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В России может появиться отдельный закон для работников творческих индустрий
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В России может появиться отдельный закон для работников творческих индустрий 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России может появиться закон, который отрегулирует работу людей, занятых в творческих индустриях, — предпринимателей от искусства, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на «круглом столе», посвящённом творческим индустриям.
«Во многих странах Европы, в Китае понятие «творческая индустрия» закреплено законодательно. В России его пока нет, и люди остаются в статусе самозанятых… Пришло время эту ситуацию исправить», — сказал Толстой.
Он отметил, что творческая индустрия — это, например, организация небольших фестивалей, работа частных галерей, театральных мастерских, а также некоторых СМИ. «Это сектор инновационной экономики, который оказывает непосредственное влияние на формирование образа культуры России», — добавил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что в России не закреплены полномочия по регулированию и развитию творческого предпринимательства. Сбор данных о подобного рода организациях в настоящее время затрудняет отсутствие кодов экономической деятельности.
«Нам надо сделать так, чтобы ежедневная работа творческих людей проходила в комфортных условиях и по прозрачным правилам, единым для всех», — высказался Пётр Толстой.
Словосочетание «творческие индустрии» употребляется во множественном числе, поскольку это не единая отрасль. Отрасли культурных индустрий — архитектура, мода, изобразительное искусство, кинематограф, издательское дело — имеют динамику развития и возможности к предпринимательской деятельности.
С точки зрения форм бизнеса, творческие индустрии основаны на приоритете малых и средних предприятий, производящих творческие продукты и услуги.
В России с 2003 года осуществляется совместная программа Совета Европы, Министерства культуры России и Института культурной политики под названием «План действий для России». Один из двух составляющих эту программу пилотных проектов посвящён развитию творческих индустрий в нашей стране.
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