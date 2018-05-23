Организатор первого «Майского Дерева» Денис Жуков о традициях, весне и карнавале

26 мая на территории Замкового острова в Выборге пройдёт традиционный концерт-карнавал «Майское дерево-2018». Если вспомнить историю проведения этих колоритных фестивалей, то можно отметить, что формат их менялся не один раз. Ivbg.ru поговорил с организатором самого первого «Майского дерева» Денисом Жуковым , чтобы он поделился не только воспоминаниями о далёком 2002 году, но и своим отношением к возврату к истокам.

Добрый день, Денис. Вы являетесь организатором первого «Майского дерева» в том самом виде, в котором оно существует сейчас. Прежде всего хотелось бы попросить вас отправиться на несколько минут в прошлое и рассказать, когда это было и каким был формат "…дерева" в те времена.

Добрый день! Да, думаю, можно сказать, что именно с 2002 года, когда я впервые организовал «Майское дерево», можно считать и пошла традиция этого мероприятия. Если честно, я даже сейчас, спустя столько времени, с трудом могу найти конкретное понятие, чтобы описать все те мысли и колорит, которым тогда было это событие. Могу точно сказать, что его несомненным атрибутом тогда являлись средневековые костюмы, особая музыка и большое внимание ко всевозможным ритуалам. Да, это было одной из главных особенностей: к примеру, по майским традициям девушки непременно плели венки и украшали им свои волосы. Вообще «Майское дерево» очень близко было к природе и культуре того времени: весна — этакая цветочно-природная пора, так что и праздник наш был с соответствующим настроем и задумкой.

Вы сказали про средневековые костюмы, выходит, «Майское дерево» было своеобразным карнавалом?

Можно, конечно, сказать и так, хотя карнавал как вид празднества появился чуть позже. Но если судить по особому дресскоду, который объединял всех участников, то карнавал — вполне подходящее описание формата, по крайней мере одного из его главных условий.

Насколько я знаю, спустя определённое время вы со своим детищем «переехали» из Выборга. Почему это произошло?

Да, действительно, через несколько лет у нас кое-что случилось, конфликтом это не назовёшь, но мы приняли решение увезти «Майское дерево» из Выборга в том виде, в котором оно было создано в 2002 году. Уехали мы, к слову, из Выборгского замка в другую крепость на территории Ленобласти — в Приозерский район, в крепость Корела. С тех пор мы назвали мероприятие «Приозерским Майским деревом», так как за Выборгом закрепилось то самое название из двух слов, но, насколько я знаю, сам фестиваль, если его можно так назвать, претерпел изменения.

Вы следили за судьбой «Майского дерева» в Выборге после «переезда» в Приозерск? Один год его вовсе хотели здесь отменить, были петиции и ссоры, а в другой формат вложили слишком много «новых» идей, чем были недовольны старые участники.

К сожалению, в силу высокой загруженности основной работой, мне пришлось сконцентрироваться на «Приозерском дереве» в прошлые года, поэтому за тем, что происходило в Выборге, я не следил. Конечно, хотелось бы, чтобы мероприятие оставалось живо несмотря на все неурядицы и конфликты, которые могли бы возникать на этой почве. Особенно хотелось бы, чтобы организаторы будущего «Майского дерева» сохранили все традиции и учли то, с чего всё начиналось. Тогда и недовольных будет меньше.

В 2018 году «Майское дерево» возвращается в Замок Выборга и пройдёт уже в эти выходные. Его организатором является Владимир Цой и, как нам известно, это вновь будет концерт-карнавал с музыкой, дресс-кодом и ритуалами. Как вы относитесь к такой инициативе, есть ли это тот самый возврат к традициям?

Разумеется, это именно то, что нужно. Я прекрасно знаю о готовящемся концерте-карнавале, и даже получал личное приглашение на него от организаторов, но, к сожалению, ввиду накопившихся дел, не смогу лично посетить «Майское дерево-2018» в Выборге. Повторюсь: к великому сожалению, так как мы с ребятами очень хотели бы посмотреть на результат стараний тех, кто возвращает традиции. Отвечая на ваш вопрос: конечно, это правильный курс. Возврат к истокам праздника возможен только в стенах средневекового Замка, и это очень важно. Также я слышал, что возобновляется правило обязательного костюма. Очень приятно узнавать такие детали. В целом хотелось бы сказать, что если организаторы «Майского дерева» в 2018 году и в будущем будут держать планку — они большие молодцы и им действительно важна культурно-историческая жизнь Выборга, его фольклорная составляющая и истинно развлекательная.

Напомним, в последнюю субботу мая (26.05) в Выборгском замке состоится средневековый праздник «Майское дерево».

Этой весной «Майское дерево» открывает новую страницу в своей истории. В стенах Выборгского замка прозвучат лучшие хиты в стиле медивал-фолк и этно-рок в исполнении знаменитых групп из Выборга, Санкт Петербурга и Москвы. На замковую сцену выйдут менестрели из групп Dark River (Выборг), Fest Hip-Noz (Санкт-Петербург), Triquetrum (Санкт— Петербург), Argemonia (Санкт-Петербург), а хедлайнером в этом году станет знаменитая московская группа TEUFELSTANZ.

Вход на концерт бесплатный, единственное условие — быть в костюме. Костюм можно будет приобрести у входа на остров.