День соседей проведут в районе Люблино

Посвященный Дню соседей праздник «Русская березка» проведут в сквере имени Судакова в районе Люблино.

— На празднике проведут концерт, обряд «Завивание березки», мастер-классы, шахматно-шашечный турнир, дегустацию блюд русской кухни, — сообщили в организационном отделе управы района Люблино. — Проведение праздника поможет жителям района ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения.

Жителей района ждут 25 мая в сквере по адресу: улица Совхозная, 17/49. Начало — в 15.00. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 351-88-79.