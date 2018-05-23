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День соседей проведут в районе Люблино
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День соседей проведут в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Посвященный Дню соседей праздник «Русская березка» проведут в сквере имени Судакова в районе Люблино.
— На празднике проведут концерт, обряд «Завивание березки», мастер-классы, шахматно-шашечный турнир, дегустацию блюд русской кухни, — сообщили в организационном отделе управы района Люблино. — Проведение праздника поможет жителям района ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения.
Жителей района ждут 25 мая в сквере по адресу: улица Совхозная, 17/49. Начало — в 15.00. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 351-88-79.
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