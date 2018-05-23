Жители Лефортова побеседовали о «Мирах Александра Грина» 

В библиотеке № 122 имени Александра Грина, которая расположена на Волочаевской улице, 19 мая прозвучали истории о невероятной жизни писателя, похожей на сценарий захватывающей приключенческой драмы.
— Теперь наши читатели знают о писателе Грине и человеке Александре Гриневском множество неизвестных большинству фактов. Кроме того, им провели экскурсию по мемориальной экспозиции посвященной писателю, — рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
Мероприятие проходило по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (то)