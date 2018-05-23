«Меня это достало»: Взорвавшаяся Волочкова откровенно о смене пола

Анастасия Волочкова в откровенном интервью объяснила, как ввела моду на «голые» фотосессии, и призналась, что решилась раздеться, потому что ее «реально достало» внимание папарацци. Балерина призналась, что не ожидала такого ажиотажа.

Мало кто помнит, как Анастасия Волочкова танцевала классические балетные партии в Большом театре, но никто не может забыть откровенные фотографии артистки, сделанные ею на Мальдивах в 2011 году. По признанию балерины, она решилась на провокационную съемку из-за нездорового внимания папарацци.

"Я ни одному человеку не отказала в автографе и фотографии. Ни одному! Мое концертное шоу идет полтора часа, но когда закрывается занавес, я еще час нахожусь на сцене. Пока у каждого человека не будет автографа и фотографии — я не ухожу. Но, когда люди фотографируют меня «из-за куста», я чувствую себя обезьянкой в клетке. И тогда, на отдыхе, меня это реально достало. Я сказала: «Ребят, зачем вы меня караулите? Я вам сейчас сама все покажу!» — припомнила Волочкова.

Тогда артистка отдыхала на райских островах в компании Рината Арифуллина. «Он меня камушками какими-то обложил, песочком обсыпал, и на простую „мыльницу“ мы сделали фотографии. Затем я выложила это в своем блоге и думала, что на этом все. Наконец люди увидят, что у меня своя грудь, нет накаченных губ — все свое», — похвасталась Анастасия. Интересно, что сама танцовщица уверена, что не сделала ничего экстраординарного. «Это же не какие-то слишком открытые фотографии. Все закрыто, прикрыто и красиво», — отметила балерина.

Тем не менее, опубликованные фото Волочковой произвели эффект разорвавшейся бомбы. «После этого случая уже все разделись, сделали какие-то фотожабы, поменяли пол и так далее», — заявила Анастасия. По словам артистки, ее успокоил пиар-директор.