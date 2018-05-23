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60 пермских вагонов электричек отправятся на Чемпионат мира по футболу в Екатеринбург
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60 пермских вагонов электричек отправятся на Чемпионат мира по футболу в Екатеринбург 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В июне десять составов электропоездов по шесть вагонов отправятся из Перми в Екатеринбург. До середины июля они будут обслуживать свердловский участок железной дороги. Сделано это на время проведения Чемпионата мира по футболу.
В Екатеринбург отправятся новые вагоны с биотуалетами. Несколько вагонов будут даже с детскими манежами. «Вагоши» в Перми появились в 2016 году и полюбились пассажирам.
— Надеемся, что пермская задумка найдет положительный отклик у иностранных гостей Екатеринбурга, приятно будет, если со временем такие вагоны появятся у наших коллег из других стран, — отмечают в Пермской пригородной компании.
Дефицита в электричках в Прикамье это вызвать не должно, заверили 59.ru в компании. Взамен в Пермь пригонят 60 вагонов из резерва. От наших они будут отличаться только отсутствием биотуалетов. Сразу после завершения футбольных соревнований пермские вагоны вернутся обратно.
Недавно мы рассказывали, что пермская кошечка будет предсказывать итоги матчей ЧМ-2018.
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