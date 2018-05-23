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Самые гламурные новости 23 мая 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Шурыгина бросила вызов Бузовой
Скандально известная девушка Диана Шурыгина вновь заявила о себе. В новом треке она бросила вызов Ольге Бузовой, пригрозив занять ее место на вершине «хайпа».
Темнокожий рэпер обвинил поклонницу в расизме
Кендрик Ламар запретил своей фанатке, выступившей с ним на сцене, произносить слово nigga, которое есть в его песне. По мнению афроамериканцев, это слово, произнесенное белым человеком, оскорбляет их по расовому признаку.
Фото: wikiportret.nl, Merlijn Hoek
Волочкова выступила перед детьми в неприличном платье
Балерину Анастасию Волочкову вновь упрекнули в вульгарности и отсутствии вкуса. Экс-прима Большого театра выступила на благотворительном концерте перед детьми в ультракоротком полупрозрачном наряде.
Алина Кабаева примерила платье с российским гербом
Гимнастка и руководитель благотворительного фестиваля художественной гимнастики «Алина» Алина Кабаева появилась на закрытии мероприятия в патриотичном платье. На груди спортсменки был вышит герб России из пайеток.
Публикация от Владислав Есипов (@vlad_esipov) 22 Май 2018 в 6:28 PDT  Сергей Шнуров встретился с чертиками
Лидер «Ленинграда» признался, что однажды в состоянии сильного алкогольного опьянения увидел чертиков. По мнению музыканта, это была галлюцинация либо его выдумка, так как представителей нечистой силы он помнит очень отчетливо.
Фото: wikimedia commons, Honza Groh
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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