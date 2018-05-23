Минкульт решил показать американский мультик после родного «Садко»

Министерству культуры рекомендовали выдать мультфильму «Распрекрасный принц» прокатное удостоверение на 28 июня.

Как сообщает RNS, такую рекомендацию дал экспертный совет при Минкульте. Совещание совета состоялось 23 мая под председательством главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой

Представители компании «Вольга», прокатчика американского мультфильма «Распрекрасный принц», не присутствовали на совещании. В пресс-службе компании сказали, что «Вольга» ещё не получила официального решения от Министерства культуры РФ о дате начала показа анимационной комедии. Прокатчик хотел показать мультик 24 мая.

Ранее Минкульт уведомил «Вольгу», что американский мультик нельзя выпустить на экраны 24 мая, потому что в этот день выходит российский мультфильм «Садко».