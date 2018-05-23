Ещё
Минкульт решил показать американский мультик после родного «Садко»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Минкульт решил показать американский мультик после родного «Садко» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Министерству культуры рекомендовали выдать мультфильму «Распрекрасный принц» прокатное удостоверение на 28 июня.
Как сообщает RNS, такую рекомендацию дал экспертный совет при Минкульте. Совещание совета состоялось 23 мая под председательством главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.
Представители компании «Вольга», прокатчика американского мультфильма «Распрекрасный принц», не присутствовали на совещании. В пресс-службе компании сказали, что «Вольга» ещё не получила официального решения от Министерства культуры РФ о дате начала показа анимационной комедии. Прокатчик хотел показать мультик 24 мая.
Ранее Минкульт уведомил «Вольгу», что американский мультик нельзя выпустить на экраны 24 мая, потому что в этот день выходит российский мультфильм «Садко».
«Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор, — объяснил ситуацию министр культуры Владимир Мединский. — Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит уйдёт на ту дату, которую предложит ему министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно».
ИД «Собеседник»: последние новости
Мозговой штурм во имя добра Серебренникова отпустили в Ростов-на-Дону к больному отцу Концерт Би-2 в Москве: ФОТОрепортаж
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?100
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что скрывает смерть Листьева131
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение