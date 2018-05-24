Когда в Волгограде пройдет фестиваль «Аква-Граффити»

Мероприятие состоится 26 и 27 мая в ТПК «Акварель».

26 и 27 мая в ТРК «Акварель» будет проходить фестиваль уличной культуры «Акваграффити».

Мастер-классы по граффити, зажигательные танцевальные батлы и музыка улиц — всё это и многое другое ждёт гостей фестиваля.

Почётным гостем мероприятия станет Андрей Адно, один из ярчайших представителей российского уличного искусства, граффити-художник и дизайнер из Калининграда. Сейчас Андрей живёт в Вильнюсе. Его увлечение граффити началось еще в 2004 году, а в 2008-м он создал собственную дизайн-студию и занимался разработкой фирменных стилей, программных интерфейсов и многим другим.