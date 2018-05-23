В Волгограде стартовал фестиваль детского и юношеского творчества

Областной фестиваль детского и юношеского творчества, организованный филармонией, состоится в Волгограде 1 и 2 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в ходе отборочного тура более чем из 80-ти человек 27 стали лауреатами конкурса. 1 и 2 июня состоятся гала-концерты с их участием. Ребята выступят в ЦКЗ в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра и Оркестра русских народных инструментов имени Калинина. Кроме того, солисты-победители фестиваля примут участие в концертных мероприятиях филармонии нового сезона. Добавим, проект призван поддержать юных музыкантов, которые делают свои первые шаги в искусстве.