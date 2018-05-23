Памятник царской семье установят на набережной Грина в Кирове

Это будет копия памятника, который год назад установили в Дивеево, его автор — преподаватель Академии живописи Ильи Глазунова Ирина Макарова . Начальник городского управления культуры Марина Исупова рассказала, почему в Кирове ставят этот памятник:

Николай II был человеком, соединившим политику и нравственные начала, искреннюю веру, глубокое уважение ко всем народам Российской империи и к традициям. Семья Николая II дает пример любви, взаимного согласия, правильного воспитания детей. Царская семья разделяла трудности и боль с народом. Император был на фронте, а императрица и дочери работали в госпиталях и помогали раненым.

Высота памятника — около двух метров, это семь фигур: Николай II, царица Александра, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.

Профинансировала изготовление и установку Вятская епархия. Местом выбрана площадка рядом с Деревом семейного благополучия (в районе улицы Труда). Установку планируют завершить к годовщине расстрела семьи императора Николая Второго. В этом году (17 июля) 100 лет с этого трагического дня.

Установку предварительно одобрила комиссия гордумы, окончательное решение должно быть оформлено 30 мая.

Фото — echokirova.ru