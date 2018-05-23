Ещё
Памятник царской семье установят на набережной Грина в Кирове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Памятник царской семье установят на набережной Грина в Кирове 

Vyatka-grad.ru 43 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Это будет копия памятника, который год назад установили в Дивеево, его автор — преподаватель Академии живописи Ильи Глазунова Ирина Макарова. Начальник городского управления культуры Марина Исупова рассказала, почему в Кирове ставят этот памятник:
Николай II был человеком, соединившим политику и нравственные начала, искреннюю веру, глубокое уважение ко всем народам Российской империи и к традициям. Семья Николая II дает пример любви, взаимного согласия, правильного воспитания детей. Царская семья разделяла трудности и боль с народом. Император был на фронте, а императрица и дочери работали в госпиталях и помогали раненым.
Высота памятника — около двух метров, это семь фигур: Николай II, царица Александра, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.
Профинансировала изготовление и установку Вятская епархия. Местом выбрана площадка рядом с Деревом семейного благополучия (в районе улицы Труда). Установку планируют завершить к годовщине расстрела семьи императора Николая Второго. В этом году (17 июля) 100 лет с этого трагического дня.
Установку предварительно одобрила комиссия гордумы, окончательное решение должно быть оформлено 30 мая.
Фото — echokirova.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Планы развития здравоохранения Кировской области: передвижные медицинские комплексы, кардиологический центр и ФАПы В Советске мужчина достал нож и ударил им росгвардейца: возбуждено уголовное дело ЦСИ «Галерея Прогресса» представляет уникальный проект «Вятские-Хватские»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?119
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение